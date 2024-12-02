Путин: главное, что ученые и сперматозоиды плывут, куда надо

Директор Института биологии и биомедицины Университета Лобачевского Мария Ведунова на встрече президента России Владимира Путина с участниками IV Конгресса молодых ученых сравнила исследователей со сперматозоидами, которые плывут вслепую. Об этом сообщил пресс-секретарь ННГУ Алексей Никонов в своем Telegram-канале .

Ведунова пожаловалась, что часто поисковые исследования ведутся в неправильном направлении, и сравнила ученых со сперматозоидами. Она развеяла миф о том, что они знают, куда плыть, и лишь сотый из тех, что движутся в верном направлении, достигнет цели.

«Знают или не знают, но плывут, куда надо. Это самое главное», — ответил Путин.

Директор института презентовала президенту проект «Ментальное ГТО», в рамках которого ученые подобрали комплекс упражнений для оценки функций разных отделов мозга. Путин пообещал, что министр образования и науки России Валерий Фальков поддержит разработку.

На этой же встрече Путин припомнил фразу о деньгах зампреда Совбеза, экс-премьера Дмитрия Медведева, которая стала мемом. Он прокомментировал созвучное название научной сессии.