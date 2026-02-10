Пьяный мужчина в трусах заявился в гости к незнакомке в Британии

В Великобритании беженец из Египта Хамда Салах получил три года тюрьмы за очередное преступление. Он потребовал у незнакомки секса, а когда та отказала, пробрался в дом ее соседей, сообщил The Mirror .

В июне 2025 года жительница западной части Ньюкасла услышала звонок. Пьяный мужчина на пороге спустил штаны, обнажил боксерские трусы и потребовал секса. Женщина отказала и захлопнула дверь.

Не попав внутрь, Салах залез в соседний дом, где жили отец с сыном. Хозяева застали его в шортах главы семейства, выгнали на улицу и только потом заметили, что одна из кроватей залита мочой, две рамки для картин разбиты, а из копилки пропали 160 фунтов стерлингов.

Салаха арестовали. Доказать его причастность удалось по капле крови, оставленной в доме мужчин. На суде стало известно, что египтянин прибыл в Великобританию в апреле 2023 года как проситель убежища, а в ноябре 2024 года получил первый условный срок — за сексуальное насилие и нарушение общественного порядка. Спустя еще полгода его осудили за нападение и хранение наркотиков, тоже условно.

«Прошло 18 месяцев с тех пор, как он видел свою семью, которая живет в Египте. Он полностью осознает последствия вынесенного сегодня приговора. Он хочет оставить все это позади», — заявил адвокат Майкл Форрест.

Раскаяние не помогло Салаху. Он получил три года тюремного заключения, запретительный ордер сроком 10 лет и внесение в реестр лиц, совершивших сексуальные преступления.

Ранее ирландцы устроили беспорядки у гостиницы для беженцев в Дублине. В ней проситель убежища надругался над 10-летней девочкой.