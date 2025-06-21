Великобритания зашла в тупик из-за беженцев

Около 18 тысяч мигрантов незаконно переплыли Ла-Манш с начала года

Территории Великобритании через пролив Ла-Манш достигли порядка 18 тысяч нелегальных мигрантов с начала года. Об этом говорится в статистике британского МВД на официальном сайте правительства страны.

К 20 июня количество переселенцев выросло до 17,817 тысячи человек.

Из-за увеличения потока мигрантов глава праворадикальной партии Reform UK Найджел Фараж в мае выдвинул предложение ввести в Ла-Манше режим ЧС в сфере нацбезопасности.

Нелегалы разными способами пытаются попасть в страну и получить статус беженца. Он открывает им возможность получать пособия и пользоваться социальными программами. Мигранты переплывают Ла-Манш на лодках — так, в прошлом году зафиксировали 36,8 тысячи случаев. Об ухудшении ситуации говорили еще в сентябре прошлого года.