Письмо выжившего пассажира «Титаника» продали за рекордную сумму

Письмо пассажира первого класса «Титаника» Арчибальда Грейси, написанное 10 апреля 1912 года, ушло с молотка за 300 тысяч фунтов стерлингов. Это в пять раз больше ожидаемой стоимости, сообщил The Guardian .

Полковник Грейси написал письмо в день посадки на борт. Двоюродный дедушка продавца, который был знаком с отправителем, получил карточку в отеле «Уолдорф» в Лондоне.

«Это прекрасный корабль, но я дождусь конца своего путешествия, прежде чем вынесу о нем суждение», — заявил пассажир.

Когда судно пошло ко дну, Грейси вскарабкался на перевернутую складную лодку вместе с несколькими десятками других мужчин. После крушения он выпустил книгу воспоминаний «Правда о Титанике».

Аукционный дом Henry Aldridge and Son выставил его письмо на аукцион, рассчитывая выручить 60 тысяч фунтов стерлингов. Однако торги оказались настолько успешными, что письмо ушло с молотка за 300 тысяч фунтов стерлингов, став самым дорогим посланием с «Титаника».

Этот же аукционный дом продал золотые часы самого богатого пассажира корабля Джона Астора. Их оценили в 1,175 миллиона фунтов стерлингов.