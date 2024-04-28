Золотые часы богатейшего пассажира «Титаника» продали с аукциона | 360°

Мир 28 апреля 2024, 04:04 Золотые часы богатейшего пассажира «Титаника» продали с аукциона Sky News: золотые часы пассажира «Титаника» продали за 1,5 млн долларов Freepik

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Золотые часы, принадлежавшие самому богатому пассажиру «Титаника», продали за полтора миллиона долларов на аукционе Henry Aldridge & Son. Они стали самым дорогим лотом среди всех предметов с затонувшего парохода, сообщил телеканал Sky News.

«Золотые карманные часы, извлеченные с тела самого богатого человека на Титанике, были проданы за рекордные 1,175 миллиона фунтов стерлингов», — уточнили журналисты.

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По данным телеканала, карманные часы принадлежали Джону Астору. Изначально организаторы торгов планировали выручить за них от 100 до 150 тысяч фунтов стерлингов.

Пассажирский пароход «Титаник» столкнулся с айсбергом и затонул 14 апреля 1912 года. В результате кораблекрушения погибли около полутора тысяч человек.

Ранее на аукцион в США выставили дверь из финальной сцены фильма «Титаник», на которой лежала на воде героиня Кейт Уинслет. Начальная цена лота составила 32 тысячи британских фунтов.