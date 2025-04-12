Пилоты летевшего из Ижевска в Москву самолета заметили НЛО в небе

Aviaincident: пилоты самолета увидели НЛО в небе над Владимиром

Пилоты самолета авиакомпании «Россия» рейса Ижевск — Москва заметили неопознанный летающий объект (НЛО) в небе. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident .

Пассажирский Sukhoi Superjet 100 в тот момент находился в 61 километре юго-восточнее Владимира. Пилоты заметили НЛО в 08:08 10 апреля.

«Экипаж рейса СДМ6886 ф300 доложил о наблюдении белого шара-зонда слева по курсу полета на удалении 20 километров выше высоты полета», — уточнил канал.

О происшествии оповестили силы противовоздушной обороны.

В конце марта в США военный самолет встретился в небе над Флоридой с роем светящихся НЛО, которые приблизились к нему на высокой скорости и окружили.

До этого в феврале экипаж и пассажиры самолета Airbus A319, летевшего из Санкт-Петербурга в Челябинск, сразу после вылета из аэропорта заметили в небе шар серого цвета.