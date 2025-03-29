В США сообщили о встрече военного самолета с роем НЛО

В США военный самолет встретился в небе над Флоридой с роем неопознанных летательных объектов (НЛО). Об этом сообщил портал Ufosightingsdaily.com .

В Сети появилась запись радиопереговоров пилота военного борта с диспетчером Восточного сектора противовоздушной обороны (EADS). Пилот заявил, что несколько светящихся объектов неизвестного происхождения приблизились к самолету на высокой скорости. НЛО окружили воздушное судно. Он также отметил, что в системах связи возникли помехи.

В небо подняли, отправив на место происшествия, самолет огневой поддержки Lockheed AC-130 Spectre. Позже самолет, оказавшийся в центре НЛО, благополучно вернулся на авиабазу без повреждений.

Ранее певец Робби Уильямс заявил, что после рождения детей он перестал отслеживать НЛО. Но зато теперь у него открылись особые способности. Если он думает о каких-то людях, то они ему звонят или пишут по электронной почте.