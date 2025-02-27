Пилоты летевшего из Петербурга самолета увидели в небе НЛО

Экипаж самолета российской авиакомпании заметил в небе неопознанный летающий объект. Пилоты и пассажиры увидели НЛО во время полета из Петербурга, сообщил Telegram-канал Aviaincident.

Нестандартная ситуация произошла с Airbus A319, летевшим из Петербурга в Челябинск. Практически сразу после вылета из аэропорта экипаж доложил о шаре серого цвета в небе.

Объект находился вне высоты полета самолета и не повлиял на выполнение рейса. По данным канала, информацию о происшествии направили в органы противовоздушной обороны.

Похожий случай произошел с Airbus A320, который выполнял рейс из Москвы в Минск. Пилоты заметили в воздухе нечто похожее на купол, когда поднялись на высоту около восьми тысяч метров. НЛО напоминал крыло с желто-красными полосами.