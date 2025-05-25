Песков припугнул суетящихся журналистов кремлевского пула тюрьмой

Собравшиеся в образовательном центре «Сириус» журналисты кремлевского пула в ожидании выхода президента России Владимира Путина после его переговоров с американским лидером Дональдом Трампом устроили суету из-за выбора места для лучшего кадра. Шуточной угрозой репортеров успокоил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его заявление попало в эфир программы «Москва. Кремль. Путин» .

Песков, смотря на бегавших журналистов, указал на стоящий рядом экспонат — старинную скрипку, накрытую стеклянным колпаком.

«Кто уронит скрипку — сядет в тюрьму! Вы слышите?» — обратился представитель Кремля к репортерам и операторам.

В комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину Песков заявил, что президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с американским лидером Дональдом Трампом слышал голос собеседника, несмотря на работу переводчиков.

Он пояснил, что сначала каждый из лидеров произносил свои тезисы, а потом вступали переводчики, что привело к увеличению длительности переговоров лидеров двух держав.

Телефонная беседа Путина и Трампа прошла в минувший понедельник, 19 мая, и заняла два часа. По итогам диалога президент России заявил, что готов к совместной работе с украинскими властями над меморандумом для согласования будущего мирного договора с определением сроков прекращения огня.