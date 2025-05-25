В Кремле раскрыли технический нюанс телефонных переговоров Путина и Трампа

Песков рассказал, как ведут перевод при телефонных переговорах Путина с Трампом

Во время телефонных переговоров российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом президент слышит голос собеседника, несмотря на работу переводчика. Об этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил журналисту Павлу Зарубину.

«Президент слышит голос своего визави, то есть слышит Трампа, а потом переводчик переводит. Как вы знаете, президент понимает английский язык и сам может снимать первую информацию», — отметил пресс-секретарь Владимира Путина.

Песков добавил, что из-за времени, которое уделяется переводу, длительность переговоров увеличивается.

Телефонная беседа Путина и Трампа состоялась в понедельник, 19 мая. Она продолжалась два часа. Позицию российского лидера на этих переговорах назвали дипломатической победой. Глава государства отстоял свой подход по Украине.