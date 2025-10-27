Песков назвал конфеты с цитатами Путина личным выбором Дмитриева

Решение привезти в США конфеты с цитатами Владимира Путина было личным выбором спецпредставителя президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилла Дмитриева. Об этом РИА «Новости» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это был личный выбор Дмитриева», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов о реакции Кремля на этот жест.

Дмитриев находится в США во главе российской делегации. Он пояснял, что его задача — донести позицию Москвы о бессмысленности давления на Россию.

Песков назвал визит маленьким шагом в долгой дороге, подчеркнув, что такая работа требует большого терпения.

Также представитель Кремля отмечал, что предпосылок для новой встречи Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет, указывая на отказ Киева от переговоров и «военную истерику» в Европе.