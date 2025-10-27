Поездка спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилла Дмитриева в США является важной, но требует большого терпения. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это маленький шаг в долгой-долгой дороге», — сказал представитель Кремля, которого процитировало РИА «Новости».

По его словам, работа по восстановлению контактов необходима, но продвигаться будет постепенно.

Дмитриев прибыл в США в пятницу во главе российской делегации и сообщил, что его миссия — донести позицию Москвы о бессмысленности давления на Россию.

В интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину официальный представитель Кремля подчеркнул, что предпосылок для новой встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа пока нет. По словам Пескова, Киев отказывается от переговоров, а Евросоюз буквально заходится в военной истерике, что и является причиной паузы в дипломатическом процессе.