Первые в мире гонки сперматозоидов прошли в США

Победитель первой в мире гонки сперматозоидов выиграл 10 тысяч долларов

Первые в мире гонки сперматозоидов провели в Лос-Анджелесе. Победителем необычного забега стал студент из Университета Южной Калифорнии, сообщило Daily Mail.

Организаторы заранее собрали образцы спермы у участников и поместили на крошечные «дорожки». Специально разработанные трассы имитировали женскую репродуктивную систему, сперматозоидам предстояло пройти по 20 сантиметров.

Гоночную трассу увеличили с помощью микроскопа и сняли камерой, которая перенесла изображение в программу для 3D-анимации. Финальное видео показали зрителям. Для стимуляции сперматозоидов через беговую дорожку пропускали слабый электрический ток.

Организатором мероприятия выступил стартап Sperm Racing. Его основал 17-летний старшеклассник. Таким образом он решил привлечь внимание к проблеме мужского бесплодия. Победителю гонок достался выигрыш в 10 тысяч долларов.

Ранее в США впервые в мире мужчине пересадили его же сперматозоиды.