В США впервые в мире пересадили мужчине его же сперматозоиды

В США врачи впервые в мировой практике пересадили мужчине сперматогониальные стволовые клетки, вырабатывающие сперматозоиды. Исследование опубликовали на портале нерецензированных научных материалов medRxiv .

В США стартовали клинические испытания передовой технологии по лечению бесплодия у мужчин с азооспермией. Это состояние, при котором в эякуляте полностью отсутствуют сперматозоиды.

Первым пациентом стал 20-летний американец Джайвен Сью. В детстве ему диагностировали остеосаркому, или рак костей. Ребенком он перенес курс химиотерапии. На этом фоне у него и развилась азооспермия. Но до начала лечения у него взяли стволовые клетки и заморозили.

В 2023 году врачи ему провели экспериментальную операцию по восстановлению фертильности. С помощью УЗИ ввели в одно из яичек стволовые клетки. В случае успешной трансплантации его организм начнет вырабатывать сперму самостоятельно.

Если это сработает, то стволовые клетки восстановят сперматогенез. Но даже если это произойдет, то, определенно, не в таком количестве, чтобы восстановить естественную фертильность

Ранее в США врачи удалили женщине пересаженную свиную почку, с которой она прожила рекордные 130 дней.