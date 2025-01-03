Первая с начала года мощная вспышка класса Х произошла на Солнце

На Солнце произошла мощная вспышка класса Х, первая в 2025 году. Об этом сообщила пресс-служба Института прикладной геофизики имени Федорова.

«В 14:39 по московскому времени 3 января в группе пятен 3947 (N11E66) в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка Х1.2 продолжительностью 25 минут», — отметили в институте.

Также ученые зафиксировали в рентгеновском диапазоне две вспышки класса М и 12 вспышек класса С. Интегральная и вспышечная солнечные активности умеренные.

Вечером 1 января сильная магнитная буря уровня G3 накрыла Землю. По пятибалльной шкале у нее значение «сильно». На Земле могут возникнуть проблемы в энергетических системах, вероятны нарушения в высокочастотной радиосвязи, перебои в низкочастотной и спутниковой радионавигации.

Сильные вспышки на Солнце наблюдались в конце декабря. Вспышка мощнейшего балла Х произошла 29 декабря. Взрывная фаза длилась около 30 минут.