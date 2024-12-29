Мощная вспышка произошла на Солнце

Утром 29 декабря на Солнце впервые за три недели произошла вспышка мощнейшего балла Х. Об этом РИА «Новости» сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

«Сегодня утром зарегистрировали вспышку высшего балла X. Событие стартовало в 10:08 по московскому времени, а пик излучения зафиксировали в 10:18. Всего взрывная фаза длилась около 30 минут, предварительный балл — X1.1», — отметил он.

Богачев добавил, что уже около недели наблюдается рост солнечной активности. За это время число вспышек на Солнце выросло почти в два раза, но до уровня X сила вспышек дошла только сейчас.

«Предварительно, вероятным приход выбросов массы с умеренными магнитными бурями к Земле считается с 31 декабря на 1 января. Более точная информация появится в середине воскресенья», — добавил руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Ранее нумеролог Наталья Шалимова рассказала россиянам, что нельзя делать в черную луну 31 декабря.