Вечером 1 января сильная магнитная буря уровня G3 накрыла Землю. Об этом ТАСС сообщили в Институте прикладной геофизики.

Степень возмущенности магнитного поля планеты в настоящее время находится на уровне G3. По шкале из пяти показателей у него значение «сильно», у G1 — «слабо», а у G5 — «экстремально сильно».

На Земле могут возникнуть проблемы в энергетических системах, в том числе «закипание» масляных трансформаторов и ложные тревоги в предохранительных системах. Также вероятны нарушения в высокочастотной радиосвязи, перебои в низкочастотной и спутниковой радионавигации.

В ночь на 1 января жители ряда регионов России увидели северное сияние. Природное явление украсило небо в Тверской, Тульской и Ярославской областях. В конце декабря на Солнце произошел ряд сильных вспышек.