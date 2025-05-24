Перевозившую продукты в блокадный Ленинград баржу нашли в Ладожском озере
Дайверы нашли на дне Ладожского озера затонувшую баржу времен войны
Хорошо сохранившуюся деревянную баржу времен Великой Отечественной войны нашли участники орловского клуба подводного плавания «Диво» на дне Ладожского озера. Об этом сообщила пресс-служба организации.
На озеро участники клуба отправились в рамках экспедиции «Черные глубины Ладоги». Координаты с самыми интересными точками водоема они получили от гидрографов. В ходе обследования бухты одного из островов нашли затонувшее судно и решили его исследовать.
«Огромное грузовое судно. Хорошо сохранился брашпиль. <…> Трюмы посередине, они громадные, я сначала подумал: это борт, а оказалось — начало второго трюма» — поделился участник клуба Андрей Павлов.
О том, что баржа ушла на дно во время Великой Отечественной войны, дайверы сделали вывод по своим находкам, среди которых оказался штык от винтовки Мосина, а также обувь моряков.
Подобные суда использовались Ладожской флотилией с самого начала Великой Отечественной войны: сначала — для воинских перевозок, а потом — для обеспечения продуктами жителей блокадного Ленинграда.
Руководитель экспедиции Сергей Куликов подчеркнул, что пресная и холодная вода Ладожского озера позволила сохранить баржу почти в идеальном состоянии, превратив ее в музейный экспонат.
«Судно символизирует не только жизнь, которую оно приносило Ленинграду, обеспечивая его продовольствием, оружием и другими грузами, но и силу и волю тысяч людей», — подчеркнул он.
После обследования судна команда оставила на нем венок в память о моряках Ладожской флотилии.
Летом прошлого года группа дайверов осмотрела затонувший в Эгейском море во времена античности торговый корабль «Антикитера». Специалисты после завершения экспедиции отметили, что древнее кораблестроение значительно отличалось от современного. Также они нашли около 300 остатков керамических амфор и мраморных статуй.