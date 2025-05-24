Перевозившую продукты в блокадный Ленинград баржу нашли в Ладожском озере

Хорошо сохранившуюся деревянную баржу времен Великой Отечественной войны нашли участники орловского клуба подводного плавания «Диво» на дне Ладожского озера. Об этом сообщила пресс-служба организации.

На озеро участники клуба отправились в рамках экспедиции «Черные глубины Ладоги». Координаты с самыми интересными точками водоема они получили от гидрографов. В ходе обследования бухты одного из островов нашли затонувшее судно и решили его исследовать.

«Огромное грузовое судно. Хорошо сохранился брашпиль. <…> Трюмы посередине, они громадные, я сначала подумал: это борт, а оказалось — начало второго трюма» — поделился участник клуба Андрей Павлов.

О том, что баржа ушла на дно во время Великой Отечественной войны, дайверы сделали вывод по своим находкам, среди которых оказался штык от винтовки Мосина, а также обувь моряков.

Подобные суда использовались Ладожской флотилией с самого начала Великой Отечественной войны: сначала — для воинских перевозок, а потом — для обеспечения продуктами жителей блокадного Ленинграда.

Руководитель экспедиции Сергей Куликов подчеркнул, что пресная и холодная вода Ладожского озера позволила сохранить баржу почти в идеальном состоянии, превратив ее в музейный экспонат.

«Судно символизирует не только жизнь, которую оно приносило Ленинграду, обеспечивая его продовольствием, оружием и другими грузами, но и силу и волю тысяч людей», — подчеркнул он.

После обследования судна команда оставила на нем венок в память о моряках Ладожской флотилии.

Летом прошлого года группа дайверов осмотрела затонувший в Эгейском море во времена античности торговый корабль «Антикитера». Специалисты после завершения экспедиции отметили, что древнее кораблестроение значительно отличалось от современного. Также они нашли около 300 остатков керамических амфор и мраморных статуй.