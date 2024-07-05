Затонувший в Эгейском море более 2000 лет назад корабль осмотрели дайверы

Дайверы-археологи нашли сокровища на затонувшем 2000 лет назад торговом корабле

Потерпевший крушение в Эгейском море во времена античности торговый корабль «Антикитера» обследовала группа дайверов, которую на место отправила Швейцарская школа археологии в Греции. Как сообщила пресс-служба учебной организации, в ходе осмотра места крушения древнего судна они нашли большую часть корпуса, которая отлично сохранилась.

По словам археологов, находка показала, что древнее кораблестроение значительно отличается от современного. Теперь специалисты установят все конструктивные особенности античного судна.

Впервые место крушения «Антикитера» обнаружили еще в 1900 году. В ходе раскопок в прошлые годы выяснилось, что там затонули несколько кораблей, которые, по предварительной версии, следовали торговым караваном.

В ходе последнего исследования участка археологи нашли остатки керамики и мраморных статуй. Всего на поверхность подняли около 300 элементов. В ходе предварительного осмотра специалисты заявили, что корабль перевозил амфоры с Родоса.

Профессор Лоренц Баумер назвал место крушения корабля уникальным. Он пояснил, что на дно судно ушло между 80 и 60 годами до нашей эры. Он подчеркнул, что корабль следовал из Восточного Средиземноморья в Рим.

«Это самое богатое судно из всех найденных. Мы можем узнать о рыночных морских перевозках первого века до нашей эры», — заявил ученый.

Профессор добавил, что все поднятые на поверхность артефакты станут настоящим сокровищем для специалистов.

Наконечники стрел, остатки ножей и медных котелков нашли во время раскопок около городища в Курганской области студенты Тюменского государственного университета. Молодые археологи заявили, что в ходе работы обнаружили часть укрепленного поселения. Вероятно, оно принадлежало одному из князей.