Пенсионерка пожаловалась в полицию на слишком шумный вибратор

Пенсионерка из Химок пожаловалась в полицию на слишком шумный вибратор

В Химках пенсионерка пожаловалась на слишком громкий вибратор соседа. Полиция навестила мужчину и заявила, что бабушка преувеличила шум, сообщил Telegram-канал «Москва Live» .

Громкое жужжание за стеной раздражало пожилую женщину с улицы Юннатов, она попросила помощи правоохранителей. Полицейские навестили соседа, но не нашли нарушений норм уровня шума. Им пришлось убеждать пенсионерку в том, что звук не настолько громкий, чтобы наказывать жильца.

Для таких случаев производители электроники выпустили наушники с шумоподавлением внешних звуков. Врач-оториноларинголог, сурдолог Виктория Руденко предупредил, что при использовании дольше двух часов в день они могут вызвать расстройство слуховой обработки, мозг обленится воспринимать сигналы. У пожилых людей и больных хроническими заболеваниями восстановление может занять много времени.