Врач Руденко: наушники, блокирующие внешние звуки, могут сделать мозг «ленивым»

Наушники с шумоподавлением могут привести к расстройству обработки слуховой информации. Это состояние, при котором мозг испытывает трудности в распознавании звуковых сигналов, несмотря на то, что органы слуха работают нормально. Эксперты предполагают, что частое использование таких наушников может быть причиной РСО (расстройство слуховой обработки), написал сайт kp.ru .

С одной стороны, наушники, блокирующие внешние звуки, имеют преимущества, рассказала врач-оториноларинголог, сурдолог Виктория Руденко. Они помогают улучшить концентрацию внимания и даже уменьшить усталость. Но, с другой стороны, они могут сделать мозг «ленивым» и вызвать дефицит информации для его работы.

Признаки расстройства слуховой обработки включают: трудности с пониманием речи в шумной обстановке, проблемы с определением источника звука, сложности с распознаванием быстрой речи, повышенную утомляемость от слуховой нагрузки, повышенную чувствительность к громким звукам.

Врачи рекомендуют использовать шумоподавляющие наушники не более 1,5–2 часов в день, чтобы избежать негативных последствий. Если перестать их использовать, то нарушения могут пройти через один-два месяца у здоровых людей. Однако у пожилых людей или у тех, кто имеет хронические заболевания, процесс восстановления может затянуться, а у некоторых нарушения окажутся необратимыми.