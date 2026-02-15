Патриарх Кирилл назвал темы, на которые «небо не отвечает»

Патриарх Кирилл: на молитвы о деньгах и карьере «небо не отвечает»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что нельзя молиться об увеличении зарплаты, повышении в должности и материальном благополучии — на такие просьбы «небо не отвечает». Об этом он сказал в проповеди в храме Христа Спасителя.

«Не надо молиться о чем-то таком, что просто неправильно исполнить: увеличь зарплату, помоги стать начальником, помоги купить дом, машину, съездить в отпуск — не получится, на такие просьбы небо не отвечает», — процитировало главу РПЦ РИА «Новости».

Он призвал верующих не сомневаться в молитве, но просить о главном — о вере, жизни, отношениях с близкими, детьми и родителями. Именно об этом, по словам патриарха, следует обращаться к Божией Матери.

Ранее патриарх Кирилл поздравил верующих с праздником Сретения Господня и Днем православной молодежи, а также пожелал россиянам обрести душевный мир и счастье.