Патриарх Кирилл пожелал россиянам обрести душевный мир и счастье

Сретение Господне является одним из 12 наиболее важных после Пасхи праздников в православии. В этот день важно открыть сердце вере и истинному счастью, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в поздравлении к пастве. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Он поздравил верующих с великим двунадесятым Сретения Господня и Днем православной молодежи. Патриарх Кирилл напомнил, что праздник имеет не только прямое значение, но и переносное. В Священном писании принявший Иисуса праведный Симеон являлся символом души, ищущей опору и поддержку.

«В этот праздничный день молитвенно желаю всем вам, чтобы, открыв Господу свое сердце, вы смогли обрести необоримый душевный мир, истинное счастье», — заявил глава РПЦ.

