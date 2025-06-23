Парень поймал букет невесты и швырнул обратно

В интернете завирусилась история о свадьбе, на которой парень поймал букет невесты и, узнав что это значит, бросил обратно. Его девушка рассказала об этом на сайте Reddit под ником Dry-Emotion-2237.

Он спросила совета форумчан о том, как отнестись к выходке возлюбленного. Парень пошел на свадьбу подруги, уговорил ее бросить букет и сам же его поймал.

«Невеста сказала ему: „Ты следующий!“, но он в ответ закричал: „Нет, забери это обратно!“ и швырнул букет ей», — поделилась автор поста.

Вернувшись домой, он сам рассказал об этом своей девушке, считая, что это весело. Она же обиделась, потому что парень не только отказался жениться, но и объявил об этом на глазах общих знакомых.

Ранее в Париже произошел скандал из-за свадьбы девятилетней украинки и 22-летнего британца. Праздник хотели устроить в Диснейленде, но сотрудники, узнав обо всем, обратились в полицию.