Украинку задержали в Париже за попытку выдать замуж 9-летнюю дочь

Сотрудники популярного парка развлечений увидели подготовку к мероприятию, на которое приехали около 100 гостей, и сообщили об этом в полицию. Правоохранители взяли под стражу жениха, предположительно британца, 41-летнюю мать девочки, украинку, и двух граждан Латвии.

«Диснейленд справился очень хорошо. Они отменили все, как только поняли, что невеста — ребенок», — рассказал один из гостей.

Британец, который представился директором продюсерской компании, рассказал, что свадьба была постановочной. Парижская прокуратура заявила, что девочка не подверглась насилию. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.