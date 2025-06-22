Украинку задержали в Париже за попытку выдать замуж 9-летнюю дочь

Daily Mail: украинка пыталась устроить свадьбу 9-летней дочери с британцем

Sebastien Toubon
Фото: Sebastien Toubon/www.globallookpress.com

Французская полиция арестовала 22-летнего мужчину, пытавшегося жениться на девятилетней жительнице Украины. Свадьбу хотели провести в парижском Диснейленде, сообщила газета Daily Mail.

Сотрудники популярного парка развлечений увидели подготовку к мероприятию, на которое приехали около 100 гостей, и сообщили об этом в полицию. Правоохранители взяли под стражу жениха, предположительно британца, 41-летнюю мать девочки, украинку, и двух граждан Латвии.

«Диснейленд справился очень хорошо. Они отменили все, как только поняли, что невеста — ребенок», — рассказал один из гостей.

Британец, который представился директором продюсерской компании, рассказал, что свадьба была постановочной. Парижская прокуратура заявила, что девочка не подверглась насилию. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте