Девятилетнюю украинку хотели выдать замуж за британца в Париже

По данным издания, иностранцы арендовали для проведения торжества парк развлечений Диснейленд. Однако, когда сотрудники парка увидели, что невестой является несовершеннолетняя девочка, то отменили мероприятие.

Прокуратура сообщила, что полицейские арестовали 22-летнего жениха из Великобритании, мать украинки и двух граждан Латвии.

По словам британца, это якобы были съемки фильма, а сам он является директором продюсерской компании. Однако очевидцы утверждают, что ничего не знали о съемках и думали, что свадьба будет настоящей.

Медицинское обследование девятилетней украинки показало, что она не подвергалась насилию. Также британца и латышей заподозрили в отмывании денег.