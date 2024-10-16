Парапланерист снял на видео собаку на вершине пирамиды Хеопса

Парапланерист Алекс Лэнг увидел собаку на вершине 139-метровой пирамиды Хеопса и запечатлел ее на видео. Кадры он опубликовал в соцсетях.

Животное привлекло внимание спортсмена лаем на пролетающих птиц. Лэнг даже сначала не поверил, что это пес, но через объектив убедился в этом.

Как собака попала туда, неизвестно. Согласно шутке одного из читателей, парапланерист увидел на вершине пирамиды самого бога Анубиса.

В августе французские археологи выдвинули новую теорию возведения пирамиды Джосера в Египте. Согласно гипотезе, древние египтяне могли поднимать блоки на вершину с помощью сложной гидравлической системы.

В июле в Италии спасли собаку, которая проплыла по морю шесть километров, чтобы вернуться домой.