Проплывшую шесть километров собаку спасли в Италии

Собака в Италии проплыла по морю шесть километров, чтобы вернуться домой

Лабрадор Зигги выпал из лодки и проплыл шесть километров в поиска дома в Италии. Собаку спасла туристка, сообщило издание What’s the Jam .

Марко Чеккон и Маринелла Джаретта находились на лодке у острова Пеллестрина вместе с детьми и собакой. Неожиданно пес выпрыгнул из лодки в море.

Хозяева прыгнули за Зигги, но его быстро унесло течением. После возвращения на берег они попросили помощи в поисках домашнего любимца в соцсетях. Пять часов Чеккон и Джаретта не получали никакой информации.

Но потом им позвонила туристка по имени Ксения, которая заметила плывущего к берегу лабрадора. Это произошло рядом с деревней Сан-Пьетро, расположенной в 6,44 километра от Пеллестрины. Предполагается, что Зигги преодолел это расстояние по воде.

В Москве сотрудники экстренных служб помогли упавшей в воду собаке. Пес не мог выбраться сам, поскольку вдоль реки установлено бетонное ограждение. Его подняли на сушу и передали хозяйке.