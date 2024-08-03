Ученые раскрыли тайну строительства египетских пирамид

Французские археологи выдвинули новую теорию о строительстве древнеегипетских пирамид, в том числе пирамиды Джосера. По их версии, древние египтяне поднимали блоки камней на вершину, используя сложную гидравлическую систему. Исследование опубликовали в журнале ResearchGate .

Пирамида Джосера, представляющая собой шестиярусную четырехгранную ступенчатую фигуру, была построена около 4,7 тысячи лет назад на плато Саккара. Ученые задались вопросом, как древние рабочие смогли это сделать, ведь в то время не было тех же строительных кранов и бульдозеров.

Группа исследователей под руководством президента Палеотехнического археологического исследовательского института в Париже Ксавье Ландро предположила, что во время строительных работ древние египтяне использовали водозабор Гиср-эль-Мудир, который в древности был плотиной, отделявшей большой водоем.

Кроме того, пирамиду Джосера окружал крупный ров, наполненный водой. В южной части этого рва находилась монументальная линейная высеченная в скале конструкция. Архитекторы могли поднимать камни из центра пирамиды «вулканическим» способом, используя свободную от осадков воду из южной части сухого рва.

«Древние египтяне славятся своим новаторством и мастерством в гидравлике с помощью каналов для орошения и барж для транспортировки огромных камней», — пояснили ученые.

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