Отвергнутый стаей макака Панчи получил подарок из Москвы
Московский зоопарк передал макаке Панчи игрушку от морского зайца Макса
Морской заяц Макс из России поддержал макаку Панчи из Японии, принявшего игрушку за мать. Представители Московского зоопарка передали администрации зверинца в городе Итикава подарок и записку для питомца, сообщило РИА «Новости».
Руководитель зоопарка Итикавы Такаси Ясунага принял посылку за Панчи. От Макса пришли игрушка и письмо со словами поддержки. Морской заяц заявил, что верит в макаку, и посоветовал в трудную минуту вспоминать о нем.
«Так это и есть Макс? Какой милый! Большое спасибо! Принимаю этот подарок вместо Панчи», — сказал Ясунага, добавив, что благодарит за Панчи и Макса, и всех причастных к Московскому зоопарку
Панчи прославился после того, как в соцсетях завирусилась его трагическая история. Сородичи отказались принять макаку в стаю, из-за чего он искал поддержки у плюшевого орангутанга.
Морской заяц Макс переехал в Московский зоопарк в 2025 году из передвижного цирка. Его поселили в павильоне «Ластоногие» с сородичем, моржами, сивучами и ларгой.