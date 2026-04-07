Отвергнутый стаей макака Панчи получил подарок из Москвы

Морской заяц Макс из России поддержал макаку Панчи из Японии, принявшего игрушку за мать. Представители Московского зоопарка передали администрации зверинца в городе Итикава подарок и записку для питомца, сообщило РИА «Новости» .

Руководитель зоопарка Итикавы Такаси Ясунага принял посылку за Панчи. От Макса пришли игрушка и письмо со словами поддержки. Морской заяц заявил, что верит в макаку, и посоветовал в трудную минуту вспоминать о нем.

«Так это и есть Макс? Какой милый! Большое спасибо! Принимаю этот подарок вместо Панчи», — сказал Ясунага, добавив, что благодарит за Панчи и Макса, и всех причастных к Московскому зоопарку

Панчи прославился после того, как в соцсетях завирусилась его трагическая история. Сородичи отказались принять макаку в стаю, из-за чего он искал поддержки у плюшевого орангутанга.

Морской заяц Макс переехал в Московский зоопарк в 2025 году из передвижного цирка. Его поселили в павильоне «Ластоногие» с сородичем, моржами, сивучами и ларгой.