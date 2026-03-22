В Петербурге появился свой Панч. От буллинга маленькую макаку не спасла даже мать

Весь мир переживал за детеныша макаки Панча — столкнувшимся с буллингом обитателя зоопарка Итикавы. Похожая история произошла и в Петербурге. Там в группе приматов пытается социализоваться маленькая вандеру. Удастся ли ей ужиться среди сородичей?

Кто такой Панч

Японский детеныш макаки завирусился в соцсетях из-за своей трогательной истории. Малыша не приняла стая, а маму заменил плюшевый орангутанг.

Сородичи часто обижали обезьянку. Периодически появлялись видео, как Панча, который пытался подружиться с другими, толкают или наказывают более старшие сородичи. Через некоторое время детенышу удалось социализоваться и у него забрали любимую игрушку.

Зато у детеныша появилась подружка, которая с ним обнимается, катается на качелях-цепочках и вычесывает его. Панч стал настолько популярным, что в зоопарк стали поступать звонки со всего мира. Зоосад даже начал выпускать набор стикеров для соцсетей с макакой и устроил сбор средств на его содержание.

Случай с японской обезьянкой не единственный — из-за строгой иерархии группа приматов иногда принимает детенышей с большой неохотой. Такая же ситуация произошла в Ленинградском зоопарке, в стае вандеру — львинохвостых макак.