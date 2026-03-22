В Петербурге появился свой Панч. От буллинга маленькую макаку не спасла даже мать
В Ленинградском зоопарке стая не приняла детеныша львинохвостого макаки
Весь мир переживал за детеныша макаки Панча — столкнувшимся с буллингом обитателя зоопарка Итикавы. Похожая история произошла и в Петербурге. Там в группе приматов пытается социализоваться маленькая вандеру. Удастся ли ей ужиться среди сородичей?
Кто такой Панч
Японский детеныш макаки завирусился в соцсетях из-за своей трогательной истории. Малыша не приняла стая, а маму заменил плюшевый орангутанг.
Сородичи часто обижали обезьянку. Периодически появлялись видео, как Панча, который пытался подружиться с другими, толкают или наказывают более старшие сородичи. Через некоторое время детенышу удалось социализоваться и у него забрали любимую игрушку.
Зато у детеныша появилась подружка, которая с ним обнимается, катается на качелях-цепочках и вычесывает его. Панч стал настолько популярным, что в зоопарк стали поступать звонки со всего мира. Зоосад даже начал выпускать набор стикеров для соцсетей с макакой и устроил сбор средств на его содержание.
Случай с японской обезьянкой не единственный — из-за строгой иерархии группа приматов иногда принимает детенышей с большой неохотой. Такая же ситуация произошла в Ленинградском зоопарке, в стае вандеру — львинохвостых макак.
Одинокая обезьянка из Петербурга
Ровно три месяца назад в зоосаде у пары обезьян Шарлотты и Дамана появилась на свет детеныш-самка. Она выглядела здоровой и сразу стала цепляться за мать и питаться ее молоком.
Но через три дня после рождения детеныша сотрудникам зоопарка пришлось вмешаться. Мать маленькой обезьянки занимала самое низкое положение в иерархии группы и не всегда могла позаботиться о новорожденной из-за вмешательства более взрослых и доминантных самок.
«Сначала Шарлотта держалась отдельно от группы. Ее мать и сестра проявляли интерес к малышке, но ничего не предпринимали, однако уже на третий день детеныш оказался на бабушке», — рассказали в зоопарке.
Когда стало понятно, что мать не может позаботиться о новорожденной, специалисты ее забрали на выкармливание.
«История крохи вандеру только начинается, впереди еще много трогательных и волнительных моментов. Ждите новостей, совсем скоро мы ими поделимся», — подчеркнули в пресс-службе зоосада.
Сотрудники пообещали рассказать и показать каждый шажок маленькой вандеру, отвергнутой сородичами. Время покажет, сможет ли она стать полноправным членом стаи, как этого добился Панч.