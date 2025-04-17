Морские зайцы Макс и Чарли переехали из цирка в Московский зоопарк

В Московском зоопарке появились новые обитатели — два морских зайца Макс и Чарли. Миролюбивые животные жили в передвижном цирке, а теперь переехали в павильон «Ластоногие». Об этом сообщила пресс-служба столичного зоопарка.

Морских зайцев поселили в одном бассейне. В первой половине дня рядом с ними плавают самки моржа Роузи и Раиса, а также ларга по имени Буся. В послеобеденное время туда переводят самок сивуча Лизу, Машу и Малышку.

Генеральный директор зоопарка Светлана Акулова рассказала, что Максу и Чарли по семь лет, и по животным меркам они пока считаются подростками.

«Новоселы адаптируются к новому месту и демонстрируют хороший аппетит. Они приехали к нам с дефицитом веса — так по прибытии они весили порядка 80-90 кило каждый, и за первый месяц они „наели“ по 15 кило», — добавила она.

В пресс-службе отметили, что морские зайцы, которых также называют лахтаками, обычно хорошо ладят с соседями и охотно общаются как с животными, так и с людьми. Новые жители зоопарка осваивают различные навыки и позволяют специалистам проводить все необходимые ветеринарные манипуляции.

Ранее в Московском зоопарке родился детеныш краснокнижного капуцина плаксы. Посмотреть на пополнение обезьяньего семейства можно в павильоне «Дом приматов».