Больше 176 тысяч россиян пострадали от укусов клещей

С начала сезона в России больше 176 тысяч человек обратились за помощью к медикам из-за укусов клещей. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Наибольшее количество обращений зафиксировали в Свердловской, Кемеровской, Тюменской, Челябинской, Иркутской, Вологодской, Кировской, Костромской и Новосибирской областях.

«В России более 2,7 миллиона человек сделали прививку от клещевого вирусного энцефалита в 2026 году. <…> В целях профилактики проводятся акарицидные обработки территорий — охвачено более 149 тысяч гектаров», — рассказали в ведомстве.

Также в Роспотребнадзоре призвали россиян использовать репелленты и инсектоакарицидные средства.

Ранее стало известно, как безопасно снять клеща без пинцета. Для его удаления можно использовать нитку.