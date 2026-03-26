Огромную «рыбу Судного дня» нашли во Вьетнаме

Во вьетнамской провинции Ламдонг волны выбросили на берег Южно-Китайского моря четырехметрового глубоководного сельдяного короля. Появление этой рыбы на мелководье считается предвестником природных катаклизмов, сообщило издание Bao Tin Tuc .

Жители коммуны Тан Хай обнаружили четырехметровую серую рыбу с плоским телом и характерным удлиненным спинным плавником 22 марта. Волны выбросили ее на берег. Заметив это, люди сбежались фотографироваться.

Сельдяной король обитает на глубине от 200 до 1000 метров, поэтому вьетнамцы считают его появление плохим предзнаменованием. Она называется «рыбой Судного дня», потому что к тому, чтобы приблизиться к берегу, ее могло подтолкнуть нетипичное океанское течение, изменение температуры воды или других показателей.

Но есть и другое объяснение. Сельдяной король мог испытывать проблемы со здоровьем, потому поднялся и погиб.

Ранее сельдяного короля обнаружили на пляже в Австралии. Океанолог Ирина Чубаренко опровергла миф о связи его появления с катаклизмами.