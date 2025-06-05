Океанолог Чубаренко развеяла миф о связи сельдяного короля и Судного дня

На пляже в Австралии был найден сельдяной король длиной около трех метров. Некоторые верят, что появление так называемой рыбы Судного дня предвещает катастрофы. В беседе с aif.ru ситуацию прокомментировала океанолог Ирина Чубаренко.

По словам ученого, научно подтвержденных данных о соответствующей связи пока нет.

«К настоящему времени нет официально подтвержденных данных о некой связи между тем, что в глубине океана что-то трясется, и от этого сельдяной король выбрасывается на берег», — отметила эксперт.

Как пояснила Чубаренко, сельдяной король — древнее придонное животное, которое человечество видит крайне редко, из-за чего и появляются различные опасения.