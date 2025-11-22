Предвестник катастроф выбросился из океанских глубин на австралийский пляж

В Тасмании на пляж выбросило трехметровую змееподобную рыбу, которую в японском фольклоре называют предвестником катаклизмов. Редкий глубоководный экземпляр обнаружил австралиец Тони Чизман, сообщило издание The Guardian.

Мужчина выгуливал собак на пляже, когда заметил на берегу нечто серебристое, окруженное чайками.

«Когда я добрался до него, то увидел эту огромную рыбу. Потом заметил ее красивый окрас и длинные плавники, торчащие из брюха и макушки. Я никогда не видел ничего подобного», — признался Чизман.

Профессор, специалист по рыбам из Университета Маккуори Калум Браун рассказал, что существует несколько видов сельдяного короля, но трехметровый экземпляр, найденный у острова Пингвин, оказался, вероятно, самым крупным и известным.

Он пояснил, что эти рыбы обитают на глубине до 1,5 километра и могут вырасти до девяти метров. На поверхность они всплывают, когда больны или умирают.

Японцы верят, отметило издание, что появление сельдяного короля предвещает землетрясения или цунами.

В конце августа в Мексике на пляже нашли двух сельдяных королей. Обнаруживший их местный житель Рене Вильянуэва заявлял, что на следующий день по всему миру произошли цунами, а в России — землетрясение.