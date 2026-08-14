Обмануть мозг. Сексолог рассказал, как сделать секс в паре более частым

Совместный активный отдых способен улучшить секс в паре и повысить его частоту. Важно не переусердствовать с нагрузками, чтобы не получить обратный эффект. Об этом врач-психотерапевт, сексолог, кандидат медицинских наук Игорь Кан сообщил «Газете.ru» .

Активный досуг, по его словам, снизит уровень стресса, спровоцирует выброс адреналина и дофамина. Танцы, скалолазание, катание на велосипеде и просто интенсивная прогулка сблизят супругов, в том числе физически.

«Мозг часто путает физиологическое возбуждение от спорта с сексуальным возбуждением. После совместной „встряски“ вам легче переключиться на интимную близость», — объяснил Кан.

Важно выбрать не слишком изнурительное занятие. Доктор заявил, что если супруги устанут либо один из них будет едва поспевать за вторым, сближения не произойдет.

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