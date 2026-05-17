Учительница Путина рассказала, что всегда чувствовала его необычное будущее

Школьная учительница президента России Владимира Путина Вера Гуревич рассказала, что чувствовала, что его ждет необычное будущее. Ее слова привел журналист «Вестей» Павел Зарубин.

«Я не могла сказать, что это будет: президент или премьер-министр, но всегда чувствовала, что куда-то он попадет», — сказала школьная учительница.

Гуревич добавила, что Путин в детстве был сильным мальчиком, с которым «никто не смел связываться». По ее словам, президенту хватит сил пройти все испытания благодаря характеру.

«Хватит, у него характер путинский. От отца досталось, у отца был кремень-характер», — отметила она.

Также учительница президента вспомнила, что он обещал для нее навсегда остаться Володькой Путиным.

«Всегда говорил: „Где бы я ни был, для вас, Вера Дмитриевна, останусь Володькой Путиным“. Вот так», — заключила Гуревич.

Ранее Путин за рулем Aurus лично отвез первую учительницу на ужин в Кремль.