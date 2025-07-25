Это прозвучало впервые. Радиостанция «Судного дня» передала шокирующие слова

УВБ-76 передала 12 новых слов после паузы в две недели

После двухнедельной паузы загадочная радиостанция УВБ-76 вновь вышла в эфир, передав сразу десять зашифрованных сообщений подряд. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи» , отслеживающий ее работу.

Столь длинные шифровки радиостанция передает редко. Обычно УВБ-76 ограничивается одним, иногда двумя сообщениями.

Однако в этот раз эфир оказался насыщен. За короткое время было передано десять различных шифровок, включавших в себя 12 загадочных, не поддающихся расшифровке слов.

Первым в 10:59 по московскому времени прозвучало слово «коммунике». Следом станция передала последовательность «пекинский», «краснохряк», «гималайский», а также необычные сочетания «шламоброд» и «крашотреф».

Позднее, в 15:33, эфир пополнился словом «ключица», а спустя полчаса одновременно прозвучали сразу три слова: «неудержимый», «нюхостих» и «говенье». Завершили цепочку сообщения «кремлевский» и «пледозвон».

Обычно радиостанция УВБ-76 транслирует жужжащие помехи. Изредка она передавала несвязные сообщения. В декабре 2024 года станция перешла на длительные шифровки, работала она и во время ударов Израиля по Ирану в 2025 году.

Предположительно, радиостанция принадлежит Вооруженным сила России. По одной версии, это инструмент оповещения советской системы «Периметр» — считается, что если вещание прекратится, это будет сигналом для пуска ядерных ракет.

Из-за этого УВБ-76 называют радиостанцией «Судного дня». Никаких подтверждений этой информации нет.