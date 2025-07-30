НЛО над Кировом в форме летающей тарелки нашлось объяснение

Над Кировом пролетел загадочный серый диск. Местные жители приняли за НЛО редкое линзовидное облако, сообщил метеоролог-любитель Алексей Кокорин в своем Telegram-канале .

Облако в форме тарелки зависло над жилым комплексом «Европейские улочки» и через пять минут улетело в неизвестном направлении. Фотографию опубликовали в местном паблике. Кокорин узнал в ней метеорологическое явление.

«На фоне серебристых облаков сформировалось редкое одиночное линзовидное облако, которое обычно имеет вид тарелки. Края такого облака гладкие, структура однородная», — заявил он.

По словам специалиста, линзовидные облака образуются на гребнях воздушных волн или между двумя слоями воздуха. Их появление свидетельствует о приближении атмосферного фронта или активном переносе воздушных масс.

Светящееся НЛО заметили в небе над Красноярском. Директор обсерватории Университета Решетнева Сергей Веселков допустил, что оно появилось из-за выбросов вредных веществ в атмосферу.