В небе над Красноярском зависло светящееся НЛО
Жительница Красноярска сообщила о появившемся в небе светящемся объекте
Жительница Красноярска сфотографировала в ночном небе странный светящийся объект. Директор обсерватории Университета Решетнева Сергей Веселков заявил NGS24.RU, что это явление могло носить техногенный характер.
Светлое пятно появилось в небе около трех часов ночи 1 июля. Женщина сняла его из окна дома в Свердловском районе.
«Были ли какие-то звуки, не знаю — это было далеко. Просто висело, не двигалось», — рассказала она.
О происхождении НЛО доподлинно ничего не известно. Веселков допустил, что оно могло появиться не из-за космического явления, а в результате человеческой деятельности.
«Какое-то предприятие могло сделать выброс чего-нибудь вредного, но это мои домыслы», — сказал директор обсерватории.
Подобное уже случалось в Красноярске в 2018 году. Неопознанный объект завис над микрорайоном Покровским. «Известия» сообщили, что незадолго до этого над улицей Авиаторов показалось черное кольцо.