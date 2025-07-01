В небе над Красноярском зависло светящееся НЛО

Жительница Красноярска сфотографировала в ночном небе странный светящийся объект. Директор обсерватории Университета Решетнева Сергей Веселков заявил NGS24.RU , что это явление могло носить техногенный характер.

Светлое пятно появилось в небе около трех часов ночи 1 июля. Женщина сняла его из окна дома в Свердловском районе.

«Были ли какие-то звуки, не знаю — это было далеко. Просто висело, не двигалось», — рассказала она.

О происхождении НЛО доподлинно ничего не известно. Веселков допустил, что оно могло появиться не из-за космического явления, а в результате человеческой деятельности.

«Какое-то предприятие могло сделать выброс чего-нибудь вредного, но это мои домыслы», — сказал директор обсерватории.

Подобное уже случалось в Красноярске в 2018 году. Неопознанный объект завис над микрорайоном Покровским. «Известия» сообщили, что незадолго до этого над улицей Авиаторов показалось черное кольцо.