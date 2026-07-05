Неправильный полив в жару уничтожит огурцы, перцы и томаты. Советы агронома

Агроном Викулов: полив холодной водой в жару может привести к гибели растения

Перцы, томаты и огурцы могут не пережить полив из скважины в жару. Для чувствительных растений холодная вода вреднее, чем оставшиеся на листьях капли. Об этом агроном Владимир Викулов сообщил газете «Взгляд» .

Он развеял миф о том, что если полить растение днем, то оставшиеся на листьях капли как линзы приведут к ожогам. Викулов не встречал такого эффекта, хотя признал, что теоретически он возможен.

«Главная опасность другая — холодная вода. Многие огородники имеют скважины и ледяной водой оттуда поливают грядки», — предупредил агроном.

Полив холодной водой особенно опасен для теплолюбивых растений, таких как перец, томат и огурец. Викулов посоветовал в жару поливать посадки не из шланга, а из бочки.

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