Агроном раскрыл главную ошибку пасынкования помидоров разных сортов

Подход к пасынкованию томатов напрямую зависит от сорта растения — высокорослые и низкорослые помидоры требуют принципиально разного ухода. Об этом рассказал агроном и биолог Михаил Воробьев в беседе с 360.ru.

«Высокорослые сорта мы формируем в один ствол. То есть все, что растет в бок, мы удаляем. И оставляем только те соцветия, которые формируются на главном стебле», — объяснил Воробьев.

У низкорослых сортов ситуация обратная — урожай формируется именно на боковых побегах, поэтому их пасынкуют по-другому.

«Низкорослые помидоры через некоторое количество листьев формируют соцветия, и этим рост главного побега заканчивается. Но вот тут как раз вступают уже и боковые побеги, на которых тоже могут сформироваться дополнительные урожаи», — пояснил агроном.

Как отличить пасынок от цветочной кисти, в каком возрасте побегов лучше проводить процедуру и о других нюансах ухода за томатами читайте в материале 360.ru.