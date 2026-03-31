Названа стоимость минимального «пасхального набора» в 2026 году

Минимальный набор продуктов для празднования Пасхи, включающий кулич и другие праздничные угощения, обойдется россиянам в этом году в 522 рубля. Об этом сообщили РИА «Новости» аналитики центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

В 2026 году православные будут праздновать Пасху 12 апреля. К этому дню традиционно пекут куличи, красят яйца, символизирующие новую жизнь, и собираются всей семьей.

«Если учитывать в качестве минимального „пасхального набора“ готовый кулич, десяток яиц и набор красителей, то стоимость составит 522 рубля», — подсчитали аналитики.

По их данным, средняя цена кулича в этом году — 241 рубль, десяток яиц обойдется в 123 рубля, краситель для них — 158 рублей, полкилограмма творога стоит 204 рубля, готовая творожная пасха — 665 рублей.

Спрос на товары из этого набора растет за пару недель до праздника. Покупатели чаще всего выбирают продукцию в обычных магазинах. В интернете цены на 60-70% выше.

В этом году россияне выбирают товары для пасхального набора из более бюджетного ценового сегмента, отметили авторы исследования.

Великий пост, начавшийся 23 февраля, закончится 11 апреля.