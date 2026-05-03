Назван самый дешевый металл в мире

Свинец — самый доступный металл в мире, его цена едва превышает две тысячи долларов за тонну. Об этом рассказала РИА «Новости» заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко.

«Самым дешевым металлом, который торгуется на мировых рынках, считается свинец — его цены находятся на уровне от 1,8-1,99 тысячи долларов за тонну», — отметила она.

Левашенко объясняет низкую стоимость металла тем, что он становится все менее востребованным в ключевых отраслях — автомобильной промышленности и производстве аккумуляторов. Здесь его постепенно заменяют более современными материалами, такими как литий и никель.

«Он также применяется и для производства различных пигментов и красок… и для различных защитных покрытий зданий, при производстве медицинской аппаратуры — например, рентгенографической», — резюмировала эксперт.

Родий оказался самым дорогим природным металлом в мире, его цена превышает 10 тысяч долларов за тройскую унцию.