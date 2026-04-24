Стал известен самый дорогой металл в мире

Самым дорогим металлом в мире стал родий

Самым дорогим природным металлом в мире стал родий, его стоимость составляет больше 10 тысяч долларов за тройскую унцию. Об этом РИА «Новости» сообщил доктор экономических наук Михаил Гордиенко.

По его словам, главной сферой применения родия являются автомобильные каталитические нейтрализаторы. Он применяется для снижения выбросов вредных газов.

Гордиенко добавил, что в ближайшем будущем рынок металла будет жить не за счет новых месторождений, а благодаря продлению срока службы действующих шахт и переработке лома.

«Крупные производители платиноидов осторожны с новыми проектами», — отметил доктор экономических наук.

Ранее стало известно, что фьючерсы на золото и серебро резко подешевели. Контракт на золото на апрель упал ниже 5000 долларов.