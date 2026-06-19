Назван очевидный, но игнорируемый способ проверить мужа на измену
Mirror: частный детектив заявила, что прямой вопрос об измене обличит предателя
Преданные партнером люди часто не решаются задать вопрос, который вскроет измену. Частный детектив по прозвищу Venus Investigations сообщила The Mirror, что нужно спрашивать напрямую.
«Есть один признак измены, который часто остается незамеченным. Если вы подозреваете кого-то в измене и получаете любой ответ, кроме „нет“ — я говорю о любом уклончивом ответе, — то, скорее всего, он вам изменяет», — сказала она.
Частный детектив за свою карьеру разоблачила тысячи неверных партнеров. Она заявила, что можно прямо спросить человека об измене, чтобы понять, есть ли у него другая.
Уклончивые ответы и встречные вопросы должны насторожить. По мнению Venus Investigations, это должно стать поводом для тщательной проверки.
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