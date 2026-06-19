Назван очевидный, но игнорируемый способ проверить мужа на измену

Преданные партнером люди часто не решаются задать вопрос, который вскроет измену. Частный детектив по прозвищу Venus Investigations сообщила The Mirror , что нужно спрашивать напрямую.

«Есть один признак измены, который часто остается незамеченным. Если вы подозреваете кого-то в измене и получаете любой ответ, кроме „нет“ — я говорю о любом уклончивом ответе, — то, скорее всего, он вам изменяет», — сказала она.

Частный детектив за свою карьеру разоблачила тысячи неверных партнеров. Она заявила, что можно прямо спросить человека об измене, чтобы понять, есть ли у него другая.

Уклончивые ответы и встречные вопросы должны насторожить. По мнению Venus Investigations, это должно стать поводом для тщательной проверки.

Ранее психолог Мария Зуева заявила, что ревность к мужу из-за внимания чужих женщин в соцсетях является нормальной реакцией. Она объяснила, как вести себя для решения проблемы.