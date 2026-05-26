Психолог Зуева назвала легальным чувством раздражение от внимания других женщин к вашему партнеру

Психолог Мария Зуева сообщила РИАМО , что раздражение от внимания других женщин к вашему мужчине в социальных сетях — вполне нормальное чувство. Однако работать следует не с его телефоном, а со своим внутренним состоянием.

Зуева указала, что за злостью часто стоят страх потери, чувство конкуренции или нехватка близости в реальности. При этом мужчины нередко воспринимают виртуальную активность как безопасный способ получить дофамин и подтвердить свою привлекательность, что редко ведет к реальной измене, написал «Петербургский дневник».

Попытки контроля или сцены ревности неэффективны и могут разрушить доверие, подчеркнула психолог. Вместо этого она рекомендовала сместить фокус с чужих профилей на собственные отношения.

Зуева посоветовала использовать «я-сообщения» для выражения своих чувств. Например, сказать партнеру: «Когда я вижу такое общение, я чувствую себя уязвимой, мне не хватает подтверждения твоей любви». Главная задача — укреплять самооценку и создавать глубокую связь, которая не будет зависеть от виртуальных проявлений внимания.