Психолог Александрова назвала частые лайки под чужими фотографиями тревожным сигналом

Частые лайки под чужими фотографиями могут быть тревожным сигналом, но не всегда являются изменой. По мнению психолога Евгении Александровой, проблема заключается не в самом действии, а в реакции, которую оно вызывает у партнера. Об этом написал NEWS.ru .

Александрова отметила, что уверенная в себе женщина не будет соревноваться с другими и проверять телефон партнера. Однако если мужчина начинает регулярно переписываться с другими женщинами или регистрироваться на сайтах знакомств, это уже может быть началом измены.

Психолог подчеркнула, что на такие сигналы следует реагировать спокойно, без манипуляций и унижений. Она советует дистанцироваться, чтобы лучше понять свои желания и намерения партнера. Александрова также отметила, что в дружеских отношениях между мужчиной и женщиной всегда есть риск возникновения симпатии, поэтому важно не игнорировать собственный дискомфорт.