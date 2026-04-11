«Настоящий праздник». Повар рассказал о космических застольях

Ужин для космонавтов — не рядовой прием пищи, а настоящий праздник и веселое застолье. Об этом РИА «Новости» рассказал начальник отдела космического питания НИИ пищеконцентратной промышленности Андрей Ведерников.

По его словам, когда все дела закончены, космонавты могут позволить себе расслабиться. Именно поэтому на ужин они всегда оставляют какое-то особенно душевное блюдо, о котором мечтают целый день.

Если экипаж международный, ужин часто превращается в общее застолье.

«Наши, например, полюбили американские говяжьи и куриные стейки, а они — наш творог с грецкими орехами», — отметил Ведерников.

Накануне в Роскосмосе заявили о решении совместно с Росатомом создать лунную электростанцию на базе атомных технологий и двигатель-буксир для доставки тяжелых грузов в дальний космос. Такие работы уже ведутся организациями.